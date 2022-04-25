Зеленский провел встречу с Блинкеном и Остином

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во время встречи обсудили оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

Зеленский добавил, что уже предоставленная США поддержка на общую сумму 3,4 млрд долларов является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины.

Также президент передал американской стороне План действий по ужесточению санкций против Российской Федерации, наработанный группой Ермака-Макфола.

В ходе встречи также обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. Зеленский подчеркнул, что Украина видит США лидером среди будущих стран – гарантов безопасности.