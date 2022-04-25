Стефанчук рассказал, когда Рада может запретить пророссийские партии

Верховная Рада может принять закон о запрете пророссийских партий на следующем заседании. Механизм для соответствующего запрета уже начали разрабатывать, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Верховная Рада в первом чтении приняла соответствующий законопроект о запрете пророссийских партий. Я думаю, что на следующем пленарном заседании мы уже в целом примем этот документ. Там есть ряд поправок, которые сейчас рассматриваются в комитете" , - рассказал он.

Стефанчук подчеркнул, что в Украине кроме проукраинских партий не может быть никаких других. Именно эта позиция, по его словам, заложена в законопроекте.