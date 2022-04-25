Ровенская ОВА: враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре

Российские войска нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре. Ущерб устанавливается, жертв нет" , - отметил он.

Коваль напомнил, что во время воздушных тревог нужно находиться в укрытиях.

Как ранее сообщил глава правления УЗ Александр Камышин, враг обстрелял пять объектов железнодорожной инфраструктуры в западных и центральных областях.