Ровенская ОВА: враг нанес три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре
Российские войска нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Обновлено. По данным главы ОВА, три вражеских ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру на Здолбуновщине. Жертв нет, у одного работника есть легкое повреждение.
Повреждены окна и крыши около 20 близлежащих домов, ущерб оценивают.
Также возобновили движение пассажирских поездов. Продолжаются работы по преодолению последствий.
Ранее сообщалось, что враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Ровенской области.