УЗ: из-за повреждения инфраструктуры задерживаются некоторые поезда

Из-за повреждения врагом железнодорожной инфраструктуры, в том числе тяговых подстанций, в пути задерживаются некоторые поезда. Об этом сообщает﻿ пресс-служба УЗ.

В частности, задерживаются следующие поезда:

№86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);

№174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);

№87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);

№96 Рахов – Киев (+1 час);

№770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);

№50 Трускавец – Киев (+ 4 часа);

№56 Рахов – Киев (+ 3 часа);

№21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа);

№13 Солотвино – Киев (+ 2 часа);

№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 2 часа);

№231 Днепр – Львов (+ 3 часа);

№45 Ужгород – Лозовая (+ 32 мин);

№774 Львов – Дарница (+ 1 ч 42 мин);

№722 Киев – Харьков (+90 мин);

№6093 Здолбунов – Львов (+1 час);

№803 Ровно – Львов (30 мин).

Из-за повреждений инфраструктуры задерживаются следующие пригородные поезда:

№6250 Бердичев – Казатин (+ 1 ч 30 мин);

№6252 Шепетовка – Казатин (+ 1 ч 30 мин);

№6301 Казатин – Жмеринка (+ 1 ч 23 мин);

№6304 Жмеринка – Казатин (+ 30 мин);

№6343 Жмеринка – Гречаны (+ 1 ч 25 мин);

№6342 Гречаны – Жмеринка (+ 10 мин);

№804/803 Ровно – Львов (+ 1 час);

№816/815 Львов – Черновцы (+ 1 ч 35 мин);

№6041 Тернополь – Львов (+ 42 мин);

№6042 Львов – Тернополь (+ 1 ч 22 мин);

№6353 Здолбунов – Ковель (+ 1 ч 17 мин);

№6092 Львов – Здолбунов (еще не отправился);

№6093 Здолбунов – Львов (еще не отправился, задержка больше часа);

№6187 Львов – Мукачево (задержано по станции Скнилов +20 мин).

Информация обновляется. Пассажиров призывают следить за официальной информацией.