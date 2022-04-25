УЗ: из-за повреждения инфраструктуры задерживаются некоторые поезда
Из-за повреждения врагом железнодорожной инфраструктуры, в том числе тяговых подстанций, в пути задерживаются некоторые поезда. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В частности, задерживаются следующие поезда:
- №86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);
- №174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);
- №87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);
- №96 Рахов – Киев (+1 час);
- №770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);
- №50 Трускавец – Киев (+ 4 часа);
- №56 Рахов – Киев (+ 3 часа);
- №21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа);
- №13 Солотвино – Киев (+ 2 часа);
- №130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 2 часа);
- №231 Днепр – Львов (+ 3 часа);
- №45 Ужгород – Лозовая (+ 32 мин);
- №774 Львов – Дарница (+ 1 ч 42 мин);
- №722 Киев – Харьков (+90 мин);
- №6093 Здолбунов – Львов (+1 час);
- №803 Ровно – Львов (30 мин).
Из-за повреждений инфраструктуры задерживаются следующие пригородные поезда:
- №6250 Бердичев – Казатин (+ 1 ч 30 мин);
- №6252 Шепетовка – Казатин (+ 1 ч 30 мин);
- №6301 Казатин – Жмеринка (+ 1 ч 23 мин);
- №6304 Жмеринка – Казатин (+ 30 мин);
- №6343 Жмеринка – Гречаны (+ 1 ч 25 мин);
- №6342 Гречаны – Жмеринка (+ 10 мин);
- №804/803 Ровно – Львов (+ 1 час);
- №816/815 Львов – Черновцы (+ 1 ч 35 мин);
- №6041 Тернополь – Львов (+ 42 мин);
- №6042 Львов – Тернополь (+ 1 ч 22 мин);
- №6353 Здолбунов – Ковель (+ 1 ч 17 мин);
- №6092 Львов – Здолбунов (еще не отправился);
- №6093 Здолбунов – Львов (еще не отправился, задержка больше часа);
- №6187 Львов – Мукачево (задержано по станции Скнилов +20 мин).
Информация обновляется. Пассажиров призывают следить за официальной информацией.