ОВА: войска РФ обстреляли из РСЗО село под Кривым Рогом

ОВА: войска РФ обстреляли из РСЗО село под Кривым Рогом
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Российские войска утром 25 апреля обстреляли из реактивных систем залпового огня село под Кривым Рогом. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Практически сутки враг испытывает нас воздушными тревогами. Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую общину. Попали по окрестностям населенного пункта. Никто не пострадал. Сейчас все нормально", - отметил он.

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