ОВА: войска РФ обстреляли из РСЗО село под Кривым Рогом
Российские войска утром 25 апреля обстреляли из реактивных систем залпового огня село под Кривым Рогом. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Практически сутки враг испытывает нас воздушными тревогами. Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую общину. Попали по окрестностям населенного пункта. Никто не пострадал. Сейчас все нормально", - отметил он.