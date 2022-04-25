ОВА: войска РФ обстреляли из РСЗО село под Кривым Рогом

Российские войска утром 25 апреля обстреляли из реактивных систем залпового огня село под Кривым Рогом. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.