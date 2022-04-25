Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 21 900 человек ликвидировано,

танков ‒ 884 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2258 ед,

артиллерийских систем – 411 ед,

РСЗО - 149 ед,

средств ПВО – 69 ед,

самолетов – 181 ед,

вертолетов – 154 ед,

автомобильной техники - 1566 ед,

кораблей /катеров - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 201,

специальной техники – 28,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ).

Данные уточняются.