Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 900 человек ликвидировано,
  • танков ‒ 884 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2258 ед,
  • артиллерийских систем – 411 ед,
  • РСЗО - 149 ед,
  • средств ПВО – 69 ед,
  • самолетов – 181 ед,
  • вертолетов – 154 ед,
  • автомобильной техники - 1566 ед,
  • кораблей /катеров - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 201,
  • специальной техники – 28,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ).

Данные уточняются.

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