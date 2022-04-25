Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 21 900 человек ликвидировано,
- танков ‒ 884 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2258 ед,
- артиллерийских систем – 411 ед,
- РСЗО - 149 ед,
- средств ПВО – 69 ед,
- самолетов – 181 ед,
- вертолетов – 154 ед,
- автомобильной техники - 1566 ед,
- кораблей /катеров - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 201,
- специальной техники – 28,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ).
Данные уточняются.