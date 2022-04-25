ОВА: Жмеринка и Казатин попали под ракетный обстрел
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что Жмеринка и Казатин попали под ракетный обстрел российских войск. Есть погибшие и раненые.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
"Сегодня Винницкая область снова под ракетными обстрелами, города Жмеринка и Казатин. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие, раненые, проводятся спасательные работы", - отметил он.
Отметим, что Жмеринка и Казатин являются железнодорожными узлами.