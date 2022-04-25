ОВА: Луганская область без света, оккупанты обесточили Кременскую подстанцию

25 апреля российские оккупанты обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ. По этой причине электроэнергии на данный момент нет во всех населенных пунктах Луганской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Разрабатываем альтернативные варианты питания области. Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживляла большую часть городов и сел области" , — отметил он.

Отмечается, что ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней были разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником снабжения электроэнергией в области.

Также Гайдай отметил, что энергетики нашли схему подключения области, идет подача напряжения на уцелевшие подстанции.