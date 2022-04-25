Стефанчук: у ВР был план на случай ликвидации врагом руководства

Из-за угрозы ликвидации высшего политического руководства в начале полномасштабной войны с РФ в парламенте был подготовлен специальный порядок на случай необходимости избрания нового председателя Верховной Рады. Об этом, ссылаясь на спикера парламента Руслана Стефанчука в интервью, сообщает Украинская правда.

Оказалось, что в целях безопасности и сохранения управляемости парламентом 24 февраля депутаты проголосовали решение, которым передали право собирать и вести заседание ВРУ не только спикеру, но и его заместителям. Также в целях безопасности председатель ВРУ, первый заместитель и вице-спикер находились в трех разных местах.

"Мы отдавали себе отчет, что все может быть, вплоть до уничтожения высшего политического руководства. Поэтому мы диверсифицировали риски и договорились с коллегами, что трое будем находиться в разных местах, чтобы в случае чего не потерять управляемость единственным законодательным органом – Верховной Радой. Я остался в Киеве", – рассказал Стефанчук.

Кроме того, спикер поделился, что у них с коллегами был план и на тот случай, при котором пришлось бы избирать нового главу парламента.