Запорожская ОВА: оккупанты накапливают технику и готовятся наступать

Россия готовится к наступлению в Запорожской области. Оккупационные войска собрали большое количество техники и личного состава на участке линии фронта "Великая Новоселка – Новодаровка – Малиновка". Об этом сообщает пресс-служба﻿ Запорожской областной военной администрации.

"Противник готовится к наступлению. Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка. Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось", – говорится в сообщении администрации.

При этом отмечается, что украинские воины имеют значительное преимущество - они на своей земле и чрезвычайно высокую мотивацию.

Кроме того, сообщается, что из города Запорожья направлена ​​гуманитарная эвакуационная колонна в Мариуполь. Но при этом в селе Каменское Васильевского района, вследствие неблагоприятных погодных условий, гуманитарная колонна не смогла самостоятельно проехать размытый участок дороги вблизи разрушенного моста.

"Подразделения ГСЧС с помощью техники повышенной проходимости вытащили автобусы и автомобили скорой медицинской помощи на твердый участок дороги, после чего они продолжили движение. В 18 часов 58 мин. связь с колонной была утрачена. Последняя точка, в которой произошла связь, – 25 км до поселка городского типа Мангуш Донецкой области", – сообщает ОВА.

Отмечается, что Запорожье продолжает готовиться к обороне. В частности, патрульная полиция и полиция охраны выполняют задачи обеспечения общественного порядка.