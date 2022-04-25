Энергоатом: российские крылатые ракеты пролетели в критической близости от ХАЭС

Две российские крылатые ракеты пролетели в критической близости над Хмельницкой АЭС. Об этом Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщает в Telegram.

Сегодня, 25 апреля, в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными, предположительно в сторону городов Ровно или Здолбунов, отмечается в сообщении.

"Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегические тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам" , - говорится в сообщении.

Напомним, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что две российские ракеты попали по железнодорожной инфраструктуре, жертв нет.