Зеленский сменил постоянного представителя президента в Крыму

Владимир Зеленский назначил на должность постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамилу Ташеву, которая последние годы работала в должности заместителя постоянного представителя. Другим указом он освободил от должности Антона Кориневича, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Также распоряжением президента уволена с должности первого заместителя постоянного представителя президента Украины в АРК Дарья Свиридова.

Зеленский поблагодарил Кориневича и Свиридову за командную работу, важные достижения постоянного представительства президента Украины в Крыму и совместные усилия по приближению деоккупации Крыма и Севастополя.

"Глава государства также приветствовал на посту постоянного представителя президента Украины в АРК Тамилу Ташеву и на должности заместителя постоянного представителя Дениса Чистикова, которые совместно с командой представительства продолжат определенный президентом курс по деоккупации и реинтеграции Крыма, защиты прав наших граждан с временно оккупированного полуострова" , - говорится в сообщении.

Кадровые изменения были запланированы еще до обострения вооруженной агрессии РФ.

Как отметили в ОП, государство активно борется за возвращение территории Крымского полуострова, не забывая и о людях, ради которых идет эта борьба. Деокупация и реинтеграция Крыма - это стратегическая работа, которую начала команда, назначенная президентом Зеленским в 2019 году, и будет продолжена.