Пентагон расширит учения для украинских военных
Пентагон расширит учения для украинских военных, в частности, по использованию нового для них оружия, которое передается в рамках западной военной помощи, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в коммюнике Госдепа по итогам визита госсекретаря и министра обороны в Киев.
"Министр Остин также сообщил, что в рамках нашей продолжающейся помощи Министерство обороны расширит военные учения для украинских военнослужащих в регионе с определенными видами вооружения, которые предоставляются.
Он отметил усилия США по ускорению доставки этого оружия, которое сейчас поступает в течение дня после объявления. Также он подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат координировать поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запчастей из других стран", - сообщают в тексте.