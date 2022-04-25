Пентагон расширит учения для украинских военных, в частности, по использованию нового для них оружия, которое передается в рамках западной военной помощи, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в коммюнике Госдепа по итогам визита госсекретаря и министра обороны в Киев.

"Министр Остин также сообщил, что в рамках нашей продолжающейся помощи Министерство обороны расширит военные учения для украинских военнослужащих в регионе с определенными видами вооружения, которые предоставляются.