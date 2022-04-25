Блинкен: США начинают возвращать дипломатов в Украину

Государственный департамент США начнет возвращать американских дипломатов в Украину на этой неделе, а президент в ближайшее время номинирует кандидатуру на должность посла в Украине. Об этом, ссылаясь на коммюнике Госдепа по итогам визита госсекретаря и министра обороны в Киев, сообщает Европейская правда.

"Во время встречи госсекретарь Блинкен сообщил, что президент Байден номинирует Бриджит Бринк, действующего посла США в Словакии, на должность нового посла США в Украине. Если ее утвердят, Бриджит Бринк будет преданно возглавлять нашу миссию в Украине… Благодаря десятилетиям опыта, это прекрасная кандидатура для таких времен в истории Украины" , – отмечают в сообщении.

Блинкен также сообщил, что США на этой неделе начнут возвращать дипломатов в Украину.

"Растущее присутствие США демонстрирует нашу поддержку и является частью стремления США вернуть дипломатов в посольство в Киеве как можно быстрее" , – добавляют в коммюнике.

Также подтвердилась информация о новой военной помощи, о которой западные СМИ сначала сообщили со ссылкой на источники.