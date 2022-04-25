МИД РФ: встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится

На сегодня не идет подготовка встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Но ее проведение не исключено, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Как заявили в МИД России, пока не идет подготовка встречи министров в Стамбуле. Но очная встреча возможна, когда будут достигнуты "содержательные договоренности".

Отметим, Анкара занимает посредническую позицию и готова принимать переговоры Киева и Москвы на всех уровнях. На днях президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил о заинтересованности в организации встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.