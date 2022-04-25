ГУР: РФ может применить химическое оружие на "Азовстали"

Против людей, находящихся на территории завода "Азовсталь", может быть применено химическое оружие. Об этом сообщает ГУР.

Согласно последним данным, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.

"Для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российскими подразделениями "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием" , - говорится в сообщении.

Известно, что слова президента РФ в обнародованном СМИ видеофрагменте разговора с министром обороны были вырваны из контекста.

"Фразу о "снятии осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" следует воспринимать именно в контексте – не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности, после применения химического оружия" , - отметили в украинской разведке.

В ГУР отметили, что дополнительными подтверждениями планов РФ по применению химического оружия являются "работа на опережение" – распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия, а также подбор и инспекция возможных мест для хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.

Тем временем в Минобороны России уверяют, что их вооруженные формирования 25 апреля не будут стрелять и позволят выйти гражданским лицам с завода "Азовсталь" в Мариуполе.