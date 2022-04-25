Андрющенко: в разбомбленном Мариуполе начала работать "милиция ДНР"

Андрющенко: в разбомбленном Мариуполе начала работать "милиция ДНР"
Фото: t.me/mariupolrada

Отделения так называемой "милиции ДНР" начали работать в разбомбленном Мариуполе. Оккупанты требуют от бывших полицейских явится для службы.﻿ Об этом написал советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сообщает УНИАН.

"Начала работу "милиция" оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу", - говорится в сообщении.

По его данным, на сегодня известно о четырех "райотделах милиции".

Кроме того, боевики "ДНР" обязали бывших сотрудников полиции Мариуполя явиться.

"Бывшие работники Мариупольского ГУ МВД Украины в Донецкой области (аттестованные и вольнонаемные) обязаны явиться в районные отделы полиции для регистрации независимо от намерений дальнейшего прохождения службы в ОВД ДНР", - указано в сообщении оккупантов.

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