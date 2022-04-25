Андрющенко: в разбомбленном Мариуполе начала работать "милиция ДНР"
Отделения так называемой "милиции ДНР" начали работать в разбомбленном Мариуполе. Оккупанты требуют от бывших полицейских явится для службы. Об этом написал советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сообщает УНИАН.
"Начала работу "милиция" оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу", - говорится в сообщении.
По его данным, на сегодня известно о четырех "райотделах милиции".
Кроме того, боевики "ДНР" обязали бывших сотрудников полиции Мариуполя явиться.
"Бывшие работники Мариупольского ГУ МВД Украины в Донецкой области (аттестованные и вольнонаемные) обязаны явиться в районные отделы полиции для регистрации независимо от намерений дальнейшего прохождения службы в ОВД ДНР", - указано в сообщении оккупантов.