Верещук: гумкоридоры из "Азовстали" на сегодня не запланированы

О гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодняшний день договоренностей нет, об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из Азовстали. Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до того не срывали гуманитарные коридоры" , - говорится в сообщении.

Она отметила, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон.

"Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, и потому собственно и не является гуманитарным коридором" , - написала Ирина Верещук.

Она добавила, что уже обратилась к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из "Азовстали" для гражданских лиц. В частности, есть просьба, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Напомним, в Минобороны России сообщили, что их вооруженные формирования 25 апреля не будут стрелять и позволят выйти гражданским лицам с завода "Азовсталь" в Мариуполе.