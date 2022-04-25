Кличко: в Киеве переименуют Арку дружбы народов

Власти Киева планируют переименовать Арку дружбы народов, а также демонтировать бронзовую скульптуру двух рабочих возле нее. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с Россией", планируют демонтировать уже на этой неделе.

"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева" , - написал Кличко.

Вторая скульптурная композиция - из красного гранита - будет закрыта отделочными материалами и тоже впоследствии разобрана, поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. К тому времени ее будут использовать как пространство для экспозиций.