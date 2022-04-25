DW: Германия скоро примет решение о поставках Украине 100 БМП Marder

Правительство Германии "в ближайшее время" примет решение о предоставлении Украине 100 боевых машин пехоты Marder, разрешение на которые запросил оборонный концерн Rheinmetall. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Штеффен Хебештрайт, ссылаясь на DW, сообщает Новое время.

Ранее стало известно, что дочернее предприятие Rheinmetall обратилось к федеральному правительству за разрешением на поставку Киеву 100 боевых машин пехоты типа Marder.

Запрос поступил в министерство экономики ФРГ и был незамедлительно передан в Федеральный совет безопасности, которому теперь предстоит решить вопрос о прямой поставке тяжелого вооружения из Германии в Украину.

МП Marder производится немецким концерном Rheinmetall — Украина хотела их купить у производителя. Однако, правительство Шольца прохладно отнеслось к таким идеям, озвучив за последние недели целый ряд причин, якобы препятствующих поставкам тяжелого оружия в Украину.