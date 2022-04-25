Байден объявил о выдвижении Бриджит Бринк на должность посла США в Украине

Президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринк на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине. Об этом, со ссылкой на сообщение на сайте Белого дома, сообщает Українські Новини.

"Сегодня Президент Байден объявил о своем намерении назначить бывшего дипломата США Бриджит А. Бринк на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине" , - говорится в нем.

Отмечается, что Бринк в настоящее время является послом США в Словацкой Республике.

До этого она работала старшим советником и заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте (Узбекистан) и в Тбилиси (Грузия).

Бринк родом из Мичигана, является лауреатом многочисленных наград. Она имеет степень магистра международных отношений и политической теории Лондонской школы экономики и политических наук, а также степень бакалавра политических наук колледжа Кеньон. Она говорит по-русски, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки.

Предыдущий посол США в Украине Мари Йованович завершила работу в конце мая 2019 года.