Стефанчук: вопросы территориальной целостности – это священное
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал РФ к прекращению обстрелов и дальнейшим переговорам. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.
"Россияне должны понять – у каждого дипломатического общения есть коридор. С каждыми такими Бучей, Ирпенем, Бородянкой, Гостомелем, Стоянкой этот коридор становится все уже и уже. Эта война не нужна никому. Все это понимают", – пишет Стефанчук.
Он призвал к прекращению всех обстрелов и атак и началу разговора.
"Но подчеркиваю – в этих переговорах вопросы украинской независимости, территориальной целостности и украинского суверенитета не могут стоять. Они не могут являться предметом никаких договоренностей. Это красные линии, которые никто из власти не перейдет, это священное", – написал спикер ВР.