Стефанчук: вопросы территориальной целостности – это священное

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал РФ к прекращению обстрелов и дальнейшим переговорам. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook﻿.

"Россияне должны понять – у каждого дипломатического общения есть коридор. С каждыми такими Бучей, Ирпенем, Бородянкой, Гостомелем, Стоянкой этот коридор становится все уже и уже. Эта война не нужна никому. Все это понимают", – пишет Стефанчук.

Он призвал к прекращению всех обстрелов и атак и началу разговора.