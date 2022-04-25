В Пентагоне раскрыли детали новой партии оружия для Украины

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время предоставят Украине новую партию вооружений. Ее уже загружают на базе американских Военно-воздушных сил.﻿ Об этом заявила пресс-служба Пентагона, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

"Наши летчики готовят ящики с зенитными системами Stinger, противотанковыми системами Javelin и другим оборудованием для отправки в Украину на базе ВВС "Довер" в апреле 2022 года" , - информирует пресс-служба в Twitter.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK — Department of Defense (@DeptofDefense) April 24, 2022

Ранее сообщалось, что США передадут Украине передовое вооружение и средства противовоздушной обороны.