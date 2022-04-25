ЦПДИ: Россия планирует легализовать так называемый параллельный импорт
Роспропаганда утверждает, что РФ легализует так называемый параллельный импорт. Речь идет о ввозе в страну товаров, на которых нанесен какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
В список таких товаров входят автомобильные запчасти, комплектующие для электроники и бытовой техники, оборудование для промышленности, одежда и обувь от более 200 официально ушедших брендов из России.
Согласно международному законодательству и нормам Всемирной торговой организации, "серый" импорт — это закамуфлированная контрабанда. Поэтому компании-поставщики рискуют попасть в "черный список" США и ЕС.
"Легализация только создаст конкуренцию для российских производителей, ведь себестоимость комплектующих и сырья для них выросла, при этом, в отличие от "серых" поставок, они еще и платят все налоги и сборы. Поэтому попытки РФ компенсировать уход с рынка иностранных компаний свидетельствуют о поражении" программы импортозамещения", - говорится в сообщении.