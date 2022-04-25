Минобороны: в Черном море сосредоточено 58 крылатых ракет врага
По данным украинской разведки, в Черном море находятся 8 российских носителей крылатых ракет. Об этом заявил на брифинге представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.
Мотузяник отметил, что корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать район ведения боевых действий, проводят разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.
«Отмечу, что по данным нашей разведки, в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет», - сказал спикер Минобороны Украины.