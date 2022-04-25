Кличко: из плена освобождены главы двух громад Запорожской области

Глав Новоуспеновской и Кирилловской территориальных громад (Запорожская область) освободили из плена. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что Иван Сеник, председатель Новоуспеновского сельского совета был захвачен российскими оккупантами 13 апреля за патриотическую позицию и преданную работу в интересах громады, даже в условиях оккупации.

Иван Малеев, председатель Кирилловского поссовета, похищен российскими военными со своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов по сотрудничеству.

Кличко добавил, что 8 украинских мэров продолжают находиться в плену у российских военных. Их судьба остается неизвестной.