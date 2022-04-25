Блинкен: Украина получит еще более 322 млн долларов военной помощи

США предоставит Украине еще более 322 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщил Госдепартамент США по результатам визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина, пишет пресс-служба﻿ Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Госсекретарь Блинкен сообщил президенту Зеленскому, что США намерены выделить более 713 миллионов долларов в виде иностранного военного финансирования (FMF) для Украины и 15 других союзников", – говорится на сайте Госдепа.

Более 322 миллионов долларов в этом обязательстве предназначены для Украины и обеспечат поддержку потенциала, в котором нуждается страна.