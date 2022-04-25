СБУ: оккупанты создали фейковый чат-бот
Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. На этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот. Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что название фейкового чат-бота отличается от официального несколькими буквами.
В СБУ напомнили, что официальный чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot. Благодаря ему можно сообщить информацию о дислокации и перемещении врага.
"Обязательно проверяйте, куда посылаете информацию! Доверяйте только официальным страницам государственных органов и структур и не давайте врагу получить преимущество на информационном фронте!" – говорится в сообщении.