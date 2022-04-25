Ракетный обстрел в Винницкой области: погибли пять человек

Утром 25 апреля российские оккупационные войска произвели ракетные обстрелы объектов транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринки и г. Козятина Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Винницкой областной прокуратуры.

По указанному факту следователями УСБУ в Винницкой области начаты уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).

Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура.

Сообщается, что на месте происшествий работают следователи, прокуроры и другие ведомственные службы.

"В результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 ранены", – сообщили в прокуратуре.

Информация уточняется.