Гусев: в Украине начали работу над созданием нового самолета "Мрія"

Специалисты ГП "Антонов" уже приступили к работе по восстановлению уникального украинского транспортного самолета "Мрія". Об этом сообщил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в эфире информационного марафона, сообщает УНИАН.

По его словам, точные сроки проведения работ и конкретный бюджет для создания новой украинской "Мрії" будут представлены сразу после получения итоговых выводов от специалистов.

Гусев отметил, что концерн проводит переговоры с международными партнерами, чтобы привлечь средства и известные мировые компании по восстановлению транспортного самолета. Его планируется обустроить более современным технологическим оборудованием и электроникой. Специалисты госпредприятия сохранили конструкторскую и научно-техническую документацию и считают, что несколько уцелевших двигателей и хвостовую часть можно использовать при создании нового самолета.

"Мы ведем переговоры о создании большой аэрокосмической коалиции и построении нового уникального транспортного самолета. Прежде всего, нужны средства для наполнения международного фонда новой украинской "Мрії". Запланировано предусмотреть разные форматы сбора средств, чтобы каждый желающий в Украине и за рубежом мог сделать свой вклад в фонд" , - сказал он.

Гусев сообщил, что обсуждаются разные предложения и поощрения для наполнения фонда. Среди них рассматривается вариант, чтобы фамилии тех, кто предоставит наибольшую денежную помощь, были размещены на ливрее новой "Мрії" и запечатлены на фюзеляже нового усовершенствованного самолета.

"Оккупанты уничтожили самый мощный транспортный самолет, который установил 240 мировых рекордов и должен сейчас перевозить всю необходимую для Украины помощь. Но сохранившиеся самолеты ГП "Антонов", которые сейчас за границей, успешно выполняют определенные рейсы по доставке необходимых грузов. Среди них крупнейший серийный самолет "Руслан", который используется для реализации поставленных государством задач" , – рассказал руководитель "Укроборонпрома".

Он подчеркнул, что для концерна остается неизменной основная задача – это поставка оружия для украинских военных, защищающих Украину от российских захватчиков.

Как сообщалось, 27 февраля в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт "Гостомель" под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрія".