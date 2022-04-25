ФСБ обвинила СБУ в покушении на Соловьева

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что предотвратило "убийство известного тележурналиста Владимира Соловьева". Там утверждают, что покушение якобы готовила Служба безопасности Украины (СБУ).

Как пишут росСМИ, в ФСБ РФ сообщили, что по подозрению в покушении была задержана «группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power (Национал-социализм/Белая сила, власть)». На них возбудили уголовное дело.

"Это граждане России, планировавшие по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева" , — заявили в ФСБ РФ.

Там также утверждают, что при обыске у них нашли самодельную взрывчатку, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более 1 тысячи патронов.

В свою очередь Служба безопасности Украины отреагировала на обвинения ФСБ. В СБУ сообщили, что не намерены всерьез комментировать "фантазии российских спецслужб, которые придумывают очередные достижения для российской аудитории". Также отмечается, что Соловьев является не общественным деятелем, а пропагандистом, который будет отвечать за свои преступления в международных судах.