В Японии умерла самая пожилая женщина в мире

В Японии умерла самая пожилая жительница планеты Земля, рекордсменка Книги рекордов Гиннеса Канэ Танаке. О ее смерти стало известно 25 апреля. Об этом, со ссылкой на телеканал NHK, сообщает Корреспондент.

Женщина прожила 119 лет. С 2005 года она жила в доме престарелых в префектуре Фукуока.

Танаке работала управляющей магазином лапши и рисовых лепешек. Сто лет назад, в 1922 году, она вышла замуж за Хидео Танаке и родила четверых детей, а также усыновила пятого.

В 1970-х Канэ вышла на пенсию и начала путешествовать по Америке, изучать математику и заниматься каллиграфией.

В последние годы своей жизни японка не жаловалась на здоровье, с легкостью решала математическое уравнение, играла в настольные игры, ела шоколад и пить газировку.