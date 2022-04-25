Цена на нефть упала ниже $100

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились в первый рабочий день недели. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 25 апреля, сообщает Корреспондент.

Так, по состоянию на 16:30 по Киеву июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICEFutures упали на $6,43 (6,06%) – до $99,72 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) рухнула на $6,32 (6,19%) – до $95,75 за баррель. Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,97 в пользу Brent.

По данным западных агентств, котировки нефти ускорили падение на фоне растущих опасений о сокращении спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость COVID-19. Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев коронавируса в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что инфекция продолжает быстро распространяться.

Ожидается, что спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в КНР в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то есть примерно на 1,2 млн баррелей в сутки. Такое падение будет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в китайском Ухане более двух лет назад.