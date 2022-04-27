Жизнь в Болгарии: вся правда о работе, ценах на продукты и квартиры

В Болгарию с самого начала полномасштабной войны, по последним обновленным данным ООН, прибыло более 201 тыс. граждан Украины. Одни ждут окончания боевых действий на территории Украины, чтобы вернуться назад, другие наоборот — выразили желание остаться и строить свою жизнь в другой стране, сообщает Сегодня.

Сколько стоит месяц жизни в этой стране?

По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Болгарии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 710 долларов (ориентировочно 20,7 тыс. грн по курсу 25 апреля), не считая стоимости жилья.

Цены на продукты

Мониторинг цен показывает, что стоимость продуктов в Болгарии выше, чем, например, в Молдове, однако гораздо ниже, чем в Германии.

Для сравнения мы выбрали обновленные в марте статистические данные о стоимости товаров в Болгарии TravelTables и средних мартовских данные Минфина.

Продукт Цена продукта в Болгарии Цена продукта в Украине Молоко, 1л 31,91 грн 31,36 грн Буханка белого хлеба 15,55 грн 26,41 грн Белый рис, 1 кг 34,86 грн 34,45 грн Яйца, 10 шт 36,6 грн 40,30 грн Твердый творог, 1 кг 165,45 грн 331,90 грн Филе куриное, 1 кг 135,95 грн 120,47 грн Говяжья вырезка, 1 кг 210,50 грн 242,28 грн Яблоки, 1 кг 28,96 грн 13,24 грн Бананы, 1 кг 42,64 грн 35,97 грн Картофель, 1 кг 16,09 грн 14,87 грн

Стоит отметить, что пачка сигарет в Болгарии в среднем стоит 86,88 грн, бутылка вина — 132,46 грн.

Чашка капучино в кафе обойдется вам в 34,59 грн, а в целом питание в недорогом ресторане на одного обойдется ориентировочно в 165,45 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb. Найти бесплатное жилье в Болгарии переселенцы из Украины могут на Национальном портале для пострадавших от войны в Украине.

В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в городах Болгарии, то вывод таков:

однокомнатная квартира в центре города будет стоить 7,7 тыс. грн.;

однокомнатная квартира подальше от центра — 5,7 тыс. грн.;

трехкомнатная квартира в центре города — 13,7 тыс. грн.;

трехкомнатная дальше от центра — ориентировочно 9,7 тыс. грн.

Рассмотрим также цены в столице Варне на примере. По данным Airbnb, арендовать жилье можно от 300 до 1,5 тыс. долларов (8,7 тыс. грн – 43,8 тыс. грн).

Стоимость аренды жилья / Фото: скриншот

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в Болгарии стоят в среднем 2,5 тыс. грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Общественный транспорт преимущественно представлен автобусами, троллейбусами и маршрутками. Цены на билеты довольно дорогие:

одноразовый билет — ориентировочно 26,55 грн;

проездной на месяц — 827,77 тыс. грн.

Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 13,14 грн, каждый следующий километр — 12,87 грн. Стоимость 1 л бензина — 33,79 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин — 4,83 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем 277 грн в месяц.

Работа для украинцев

Найти работу можно на сайтах Jooble или Job Aid For Russian Refugees или же в специальных группах в Facebook.

Сейчас в Болгарии предлагают следующие вакансии:

горничная (400 евро или 12 800 грн);

официант (400 евро или 12 800 грн);

водитель международных перевозок (2000 евро или 64 тыс. грн.);

охрана (1400 евро или 44 800 грн).

По состоянию на 1 января 2022 размер минимальной зарплаты в Болгарии составляет 332 евро в месяц (около 9711 гривен). Средняя заработная плата в этой стране достигает 550 евро в месяц (16 тыс. грн).

Помощь беженцам в Болгарии

Согласно решению Совета Министров Болгарии № 144 от 10 марта 2022 года "О предоставлении временной защиты перемещенным лицам из Украины и внесении изменений в Национальный план действий по временной защите в Республике Болгария" беженцы с Украины начиная с 24 февраля 2022 могут получить временную защиту.

Временная защита в Болгарии предоставляется таким лицам, которые въехали в Болгарию:

гражданам Украины, проживавшим в Украине до 24 февраля 2022 года, а также членам их семей;

гражданам других стран (кроме Украины) и лицам без гражданства, которые на законных основаниях находились в Украине до 24 февраля 2022, а также членам их семей;

лицам с иностранным гражданством или без гражданства, которые покинули территорию Украины в результате боевых действий и въехали и оставались на территории Болгарии, если они прямо заявляют, что хотят пользоваться временной защитой.

Украинцам со статусом временной защиты предоставляется помощь на проживание и питание в гостиницах или других помещениях, зарегистрированных в Национальном туристическом реестре. Общая сумма пособия – 40 левов (664 грн) на человека в сутки и питание (завтрак, обед и ужин). Помощь оказывается на срок до 3-х месяцев.

С июня условия меняются и украинские беженцы, у которых нет денег, чтобы оплатить номер в отеле, которые не смогли найти работу, будут жить в государственных, муниципальных учреждениях, вероятнее всего, в общежитиях и на базах. Многим нашим согражданам придется искать жилье самостоятельно.