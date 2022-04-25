ОВА: три человека стали жертвами обстрелов под Харьковом

В городе Дергачи на Харьковщине вследствие вражеского обстрела погибли три человека, ещё один человек получил ранения.﻿ Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

«Сегодня от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и нескольких близлежащих сел. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам. Как следствие - невинно погибли 3 мирных жителя, 1 человек ранен» , - информировал Синегубов Телеграме.

Отмечается, что из-за обстрелов также есть 2 раненых мирных жителя в Золочевском районе.