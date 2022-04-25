ОВА: три человека стали жертвами обстрелов под Харьковом
В городе Дергачи на Харьковщине вследствие вражеского обстрела погибли три человека, ещё один человек получил ранения. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Укринформ.
«Сегодня от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и нескольких близлежащих сел. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам. Как следствие - невинно погибли 3 мирных жителя, 1 человек ранен», - информировал Синегубов Телеграме.
Отмечается, что из-за обстрелов также есть 2 раненых мирных жителя в Золочевском районе.