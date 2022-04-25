ООН: в Украине с начала войны погибли 2 665 гражданских

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 2665 случаев гибели и 3053 случая ранений гражданского населения Украины в результате полномасштабного российского вторжения.﻿ Об этом говорится в ежедневном заявлении УВКПЧ за 25 апреля, сообщает Укринформ.

Отмечается, что среди убитых - 855 мужчин, 563 женщины, 59 девочек и 69 мальчиков, а также 67 детей и 1052 взрослых, пол которых пока неизвестен. Кроме того, ранены 355 мужчин, 284 женщины, 64 девочки, 71 мальчик, а также 161 ребенок и 2 118 взрослых, пол которых неизвестен.

Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ждут подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.