ГУР: из плена освобожден украинский пилот

Усилиями разведчиков освобожден из вражеского плена украинский летчик Роман Василюк. Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает УНН.

Так, по данным разведки, подполковник Роман Василюк, украинский пилот Су-25, который 14 марта при выполнении боевого задания был сбит враждебными ПВО над Волновахой Донецкой области. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам.

Сообщается, что пилот прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка.

24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию. Сразу после освобождения украинский пилот встретился с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым, отметили в ГУР.

По информации разведчиков, сейчас Роман Василюк получает надлежащую медицинскую помощь и встретился со своей семьей. Он уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться:

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться по полному освобождению нашей страны от оккупантов".