Подоляк высказался о пожаре на нефтебазе в Брянске

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предполагает вмешательство кармы в пожаре на нефтебазах в российских городах и на крейсере "Москва", сообщает УНН.

"Белгород, "Москва", Брянск. Постоянные "производственные эксцессы". И как тут не поверить в карму за убийства украинских детей. Интересно другое. Многие еще готовы закрывать глаза на финансирование терроризма, покупая российскую нефть. Европа зависит от страны, где все постепенно самоуничтожается" , – пишет Подоляк в своем Twitter﻿.

Как стало известно сегодня из российских СМИ, в России загорелось нефтебаза в Брянске.

РосСМИ сообщают, что местные власти рапортуют о том, что "загорелись резервуары на нефтебазе". Якобы в районе "Дружбы". Горит и другой объект, данные о котором пока не подтверждены, но распространялась информация, что это может быть ракетный арсенал.