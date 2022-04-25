Британия передаст Украине бронетехнику под ракеты Starstreak

Великобритания планирует отправить в Украину бронированные зенитно-ракетные комплексы. Об этом пишет издание The Times of London, сообщает УНН.

Машины Stormer запускают 17 высокоскоростных зенитных ракет Starstreak, способных уничтожать самолеты и вертолеты.

Starstreak является самой передовой британской переносной ракетной системой, и в марте Великобритания отправила партию таких ракет в Украину.

По данным The Times, ракеты имеют лазерную наводку и разделены на три дротика, дальность действия которых составляет до семи километров.

Газета отмечает, что 13,5-тонными машинами Stormer легче управлять, и украинские силы смогут "двигаться к месту назначения со скоростью 50 миль в час и запустить ракеты".

В машине работает экипаж из трех человек — водитель, командир и стрелок.

Издание The Sun, ссылаясь на свои источники, сообщает, что "несколько Stormer" будет переброшено в Украину вместе со 120 бронетранспортерами. Он может быть загружен на транспортные самолеты C-17 и доставлен в Украину в течение нескольких дней.

О поставках Stormers Украине официально не сообщалось, но The Sun сообщила, что на этой неделе министр обороны Бен Уоллес выступит с заявлением в парламенте.