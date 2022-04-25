Россия высылает 40 немецких дипломатов

Россия высылает 40 сотрудников германских дипломатических учреждений в РФ в ответ на аналогичное решение Берлина в начале апреля. Об этом говорится в пресс-релизе МИД РФ, сообщает УНН.

"Послу ФРГ была вручена нота об объявлении "persona non grata" сорока сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое решение Правительства ФРГ" , — говорится в заявлении.

Главе немецкой дипломатической миссии в москве было указано, что российская сторона считает неприемлемым заявление Федерального министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, "в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", а также инсинуациями в отношении происходящего в Украине".