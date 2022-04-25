Арестович рассказал о "горячих" боевых направлениях

Войска РФ продолжают сосредоточивать основные усилия на направлениях Рубежное – Северодонецк – Попасная и Изюм и атаковать завод «Азосталь», применяя авиацию, артиллерию, танки. Об этом рассказал на брифинге внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

«Враг продолжает атаковать район обороны наших сил в Мариуполе, это завод «Азовсталь», используя авиацию, артиллерию и другие средства, включая наземные средства, ведет огонь из танков, пытается продвигаться ﻿ туда штурмовыми группами. То есть, нарушает как может приказ собственного верховного главнокомандующего – президента РФ Владимира Путина, что, скажем деликатнее, лишний раз показывает, с кем мы воюем, цензурные слова здесь трудно подобрать» , - сообщил Арестович.

По его словам российские войска также продолжают сосредоточивать основные усилия на направлениях Рубежное – Северодонецк – Попасная и Изюм

«Основные усилия враг продолжает сосредоточивать на направлении Рубежное – Северодонецк – Попасная, а также на направлении Изюм. На города Славянск и Краматорск пытается продвигаться, но успеха нет» , - сказал он.

Также Арестович подчеркнул, что в Херсонской области враг пытается продвигаться в направлении административной границы Херсонской области на Правобережье.

Согласно его слов, украинские войска наносят по российским захватчикам артиллерийские поражения, бьют по складам, пунктам управления и скоплениям вражеских войск.

Кроме того, советник руководителя ОП отметил, что противник наносит ракетные удары по всей территории Украины, часто звучит воздушная тревога.