Россия собралась ускоренно осваивать Курилы

На фоне ужесточения позиции Токио по поводу Южных Курил, РФ будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, сообщает Укринформ.

Согласно материалам DW, в ответ на заявление Японии о незаконной российской оккупации Южных Курил, Россия будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край.

Госинформагентство ТАСС передает слова Трутнева, что сначала Россия "постарается запустить там круизные суда", а потом начнет "строить новые инвестиционные проекты" и "дальше жить и работать исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ".

В свою очередь, Reuters отметил, что это заявление, по всей видимости, еще более осложнит отношения между Россией и Японией, которая на днях вернула в "Синюю книгу дипломатии" формулировку о российской оккупации Курильских островов Россией (Северные территории в Японии).

Токио заявляет, что Советский Союз незаконно захватил Северные территории вскоре после капитуляции Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года. Москва утверждает, что это было сделано «законно».

Отметим также, что Япония осудила вторжение России в Украину, назвала его серьезным нарушением международного права и присоединилась к другим западным странам в вопросе введения экономических санкций против РФ. В ответ Москва обнародовала список «недружественных» стран, в который включила и Японию, и на прошлой неделе в одностороннем порядке объявила о приостановке мирных переговоров по спорным территориям, ссылаясь на «антироссийскую позицию» Токио.