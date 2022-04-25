"Энергоатом" вводит в эксплуатацию хранилище ядерных отходов

Компания "Энергоатом" получила разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом заявила пресс-служба компании, сообщает Дело.

Разрешение на осуществление этой деятельности 25 апреля 2022, выдала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оно должно было быть получено еще 9 марта, но помешали российская агрессия и пребывание войск оккупанта в Чернобыльской зоне отчуждения, где и расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

"Сейчас ЦХОЯТ полностью готово к эксплуатации! К счастью, оно не пострадало от действий оккупантов. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме" , — говорится в сообщении.

ЦХОЯТ — автономная ядерная установка, предназначенная для длительного хранения отработанного ядерного топлива украинских атомных электростанций. Ранее его вывозили на хранение и переработку в Россию, и это ежегодно обходилось Украине в сумму около 200 млн долларов.

С 26 января по 4 февраля проводились комплексные холодные испытания – без топлива. Проектный срок эксплуатации хранилища составляет не менее 100 лет.

Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит все украинские АЭС в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" также ведет переговоры с компанией Urenco Group о закупке обогащенного урана.