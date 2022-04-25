"Схемы" сообщили о третьей братской могиле под Мариуполем
Спутник зафиксировал уже третье место массового захоронения вблизи Мариуполя. Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Радио Свобода.
Выкопанные траншеи появились на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым, расположенного в 5 км от города. Длина траншей достигает более 200 метров.
Первые траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта – уже после того, как поселок был оккупирован русскими военными. На спутниковом снимке Planet можно увидеть, что они 60-70 метров в длину.
На спутниковом снимке от 7 апреля, через две недели, заметны изменения: место захоронения увеличилось. Часть из траншей – закопана.
На спутниковом снимке за 24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.
В комментарии «Схемам» мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.
«Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили что нужно «трудочас» наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать», – рассказал Вадим Бойченко.
Поселок Старый Крым находится под оккупацией войск РФ с 10 марта. Расстояние до Мариуполя – 5 километров.
Ранее «Схемы» сообщали, что спутник зафиксировал два места массового захоронения вблизи Мариуполя: в Мангуше к западу от города и в селе Виноградное – к востоку.
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