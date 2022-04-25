"Схемы" сообщили о третьей братской могиле под Мариуполем

Спутник зафиксировал уже третье место массового захоронения вблизи Мариуполя. Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Радио Свобода.

Выкопанные траншеи появились на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым, расположенного в 5 км от города. Длина траншей достигает более 200 метров.

Первые траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта – уже после того, как поселок был оккупирован русскими военными. На спутниковом снимке Planet можно увидеть, что они 60-70 метров в длину.

Спутниковый снимок Planet массового захоронения в поселке Старый Крым возле Мариуполя за 24 марта 2022 года

На спутниковом снимке от 7 апреля, через две недели, заметны изменения: место захоронения увеличилось. Часть из траншей – закопана.

Спутниковый снимок Planet массового захоронения в поселке Старый Крым возле Мариуполя за 7 апреля 2022 года

На спутниковом снимке за 24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.

Сравнение спутниковых снимков Planet за 24 марта 2022 и 24 апреля 2022 массового захоронения в поселке Старый Крым возле Мариуполя

В комментарии «Схемам» мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.

«Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили что нужно «трудочас» наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать» , – рассказал Вадим Бойченко.

Поселок Старый Крым находится под оккупацией войск РФ с 10 марта. Расстояние до Мариуполя – 5 километров.

Скриншот Google Maps с расположением Старокрымского кладбища возле города Мариуполь

Ранее «Схемы» сообщали, что спутник зафиксировал два места массового захоронения вблизи Мариуполя: в Мангуше к западу от города и в селе Виноградное – к востоку.

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