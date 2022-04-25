Зеленский "неформально" поговорил с Макроном по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануелем Макроном после переизбрания того на второй срок. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.

"Созванивался (Зеленский с Макроном – ред.). Разговор, скажем, был приватный, не официальный, мы о нем не сообщали. Но они действительно поговорили, Президент поздравил другого президента, переизбранного президента, с победой на выборах" , - проинформировал Никифоров.

По его словам, пресс-служба в Twitter опубликовала официальное поздравление, а разговор президентов был "менее официальный и менее формальный".

О чем еще говорили главы государств, пресс-секретарь не сообщал.