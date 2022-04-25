SIPRI: РФ накануне войны с Украиной потратила около $66 млрд на вооружение

В 2021 году Россия потратила почти 66 млрд долларов США на сектор обороны. К такому выводу пришли аналитики из Института исследования мира из Стокгольма SIPRI, сообщает УНН.

По оценкам института, в 2021 году Россия потратила на оборону 65,9 млрд долларов, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Как отмечают в институте, увеличение военных расходов проходило на фоне наращивания российских войск вдоль границы с Украиной.

Также отмечается, что РФ наращивала военные расходы третий год, и в 2021 году военные расходы россии достигли 4,1 процента от ВВП.

"Высокие доходы от продажи нефти и газа помогли России увеличить военные расходы в 2021 году. В период с 2016 по 2019 годы российские военные расходы сокращались в результате низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями, введенными ответ на аннексию россией Крыма в 2014 году" , - отметил директор Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Люси Беру-Сюдро.

Статья бюджета "национальная оборона", на которую приходится около трех четвертей всех военных расходов России и которая включает финансирование оперативных расходов, а также закупок вооружений, была пересмотрена в сторону увеличения в течение 2021 года. Окончательная цифра составила 48,4 млрд долларов, что на 14% больше, чем было заложено в бюджете на конец 2020 года.

При этом отмечается также, что, по мере укрепления обороны от России, военные расходы Украины выросли на 72% с момента оккупации Крыма в 2014 году. В 2021 году расходы сократились до 5,9 миллиарда долларов, но все равно составили 3,2 процента от ВВП страны, указали исследователи.