Прокуратура: оккупанты на Харьковщине создали концлагерь

В Харьковской области во временно оккупированном городе Волчанск российские захватчики организовали концлагерь на территории одного из заводов. Об этом заявила региональная прокуратура, сообщает Корреспондент.

"В оккупированном Волчанске российские военнослужащие украли и вывезли в РФ оборудование одного из заводов, а в его помещении обустроили концлагерь. Оккупанты незаконно удерживают людей, подвергая их физическому и психическому насилию. В первую очередь, российские захватчики заставляют сотрудничать с ними и становиться в ряды ВС РФ" , – говорится в заявлении﻿.

По данному факту СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начало уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).