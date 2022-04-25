Мэр: в Мелитополе захватчики принудительно мобилизуют мужчин
Российские захватчики блокируют выезд мужчин из Мелитополя с целью принудительно мобилизовать их в ряды российской армии. Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает Укринформ.
"В Мелитополе блокируют выезд мужчин. Это началось несколько недель назад, когда на блокпостах они начали предлагать вступать в вооруженные силы российской армии. Сейчас они начали полноценную мобилизацию в ряды российской армии", - сообщил Федоров.
Также он добавил, что "жители Мелитополя начали получать сообщения, в которых им предлагают поехать в Крым из-за того, что якобы украинские военные собираются обстреливать мирный квартал".
По словам мэра, людей пытаются обманом депортировать, предварительно доведя до паники.