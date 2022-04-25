ОВА: на подлете в Одессу сбита вражеская ракета

В понедельник, 25 апреля, подразделение украинских ПВО уничтожило крылатую ракету, выпущенную из Крыма в направлении Одесской области, другая ракета упала в Черное море.﻿ Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, сообщает Укринформ.

«Сегодня со стороны оккупированного Крыма противник пытался нанести ракетный удар по береговому комплексу «Бастион» по Одесской области. Одна из выпущенных ракет упала в море, а другую сбило подразделение противовоздушной обороны ВСУ ПО Украины» , - отметил Марченко в Телеграме.

Глава области сказал, что 25 апреля провел встречу с вице-спикерами сеймов Польши и Литвы, на которой обсудили темы строительства жилья для вынужденных переселенцев и поддержки Украины в предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза.